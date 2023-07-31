BDDK, Yurt Dışı Harcamalarında Taksit Uygulamasını Kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit uygulamasını kaldırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. Alınan karara göre; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit yapılmayacak.

BDDK, bugün kredi kartlarında taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. BDDK, yeni kararları yaptığı yazılı basın açıklamasıyla duyurdu. Buna göre; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit uygulaması kaldırıldı.

BDDK'nın yazılı açıklaması şöyle:

"Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin? havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir."