BDDK, Q Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Q Yatırım Bankası" unvanı altında 500 milyon lira sermayeli bir yatırım bankasının kurulmasına onay verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Q Yatırım Bankası" unvanı altında 500 milyon lira sermayeli bir yatırım bankasının kurulmasına onay verdi.

Konuya ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Q Yatırım Bankası'nın kurucu ortaklarının Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ olduğu belirtilen kararda, söz konusu yatırım bankasının kuruluş sermayesinin ise 500 milyon lira olacağı kaydedildi.