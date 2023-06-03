BDDK, Q Yatırım Bankası'na Faaliyet İzni Verdi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyetine izin verdi. BDDK'nın konuya ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyetine izin verdi.
BDDK'nin 12 Ekim 2022'de kurulan Türkiye'de Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyetine izin verdi. BDDK'nın konuya ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre, yaklaşık 7 ay önce BDDK'nın kuruluşuna izin verdiği Q Yatırım Bankası, faaliyetlerine başlayacak.
Kaynak: ANKA / Ekonomi