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BDDK, Q Yatırım Bankası'na Faaliyet İzni Verdi

BDDK, Q Yatırım Bankası'na Faaliyet İzni Verdi

Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyetine izin verdi. BDDK'nın konuya ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyetine izin verdi.

BDDK'nin 12 Ekim 2022'de kurulan Türkiye'de Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyetine izin verdi. BDDK'nın konuya ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, yaklaşık 7 ay önce BDDK'nın kuruluşuna izin verdiği Q Yatırım Bankası, faaliyetlerine başlayacak.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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