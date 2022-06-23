Bddk: Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları 962,9 Milyar TL'den 992,1 Milyar TL'ye Çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları, 962,9 milyar TL'den 992,1 milyar TL'ye çıktı.

BDDK, haftalık bültenini bugün yayınladı. Buna göre; kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı. Geçen hafta sonu itibariyle veriler şöyle:

"17 Haziran ile biten haftada, kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları, 962,9 milyar TL'den 992,1 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 351,1 milyar TL'den 6 trilyon 304 milyar TL'ye gerilerken mevduat 6 trilyon 816,9 milyar TL'den 6 trilyon 981,1 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 890,3 milyar TL'den 896,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 269,3 milyar TL'den 268,6 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 163,5 milyar TL'den 162,8 TL'ye indi."

ANKA / Ekonomi