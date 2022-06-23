Bddk: Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları 962,9 Milyar TL'den 992,1 Milyar TL'ye Çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bddk: Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları 962,9 Milyar TL'den 992,1 Milyar TL'ye Çıktı

ANKA - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bddk: Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları 962,9 Milyar TL'den 992,1 Milyar TL'ye Çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları, 962,9 milyar TL'den 992,1 milyar TL'ye çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları, 962,9 milyar TL'den 992,1 milyar TL'ye çıktı.

BDDK, haftalık bültenini bugün yayınladı. Buna göre; kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı. Geçen hafta sonu itibariyle veriler şöyle:

"17 Haziran ile biten haftada, kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları, 962,9 milyar TL'den 992,1 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 351,1 milyar TL'den 6 trilyon 304 milyar TL'ye gerilerken mevduat 6 trilyon 816,9 milyar TL'den 6 trilyon 981,1 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 890,3 milyar TL'den 896,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 269,3 milyar TL'den 268,6 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 163,5 milyar TL'den 162,8 TL'ye indi."

ANKA / Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title