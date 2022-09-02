Bddk, Kredi Finans Faktoring'in Faaliyet İznini Kendi Talebi Doğrultusunda İptal Etti Ekonomi Haberleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin kendi talebi doğrultusunda faaliyet iznini iptal etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin kendi talebi doğrultusunda faaliyet iznini iptal etti. BDDK'nın Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. ile ilgili kararı bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararda, "Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznine şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 50'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verildi" denildi. Kaynak: ANKA / Ekonomi Ekonomi Haberler

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