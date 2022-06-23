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BDDK, konut kredilerinde kredi değer oranlarını güncelledi

AA - Murat Birinci - Ekonomi
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BDDK, konut kredilerinde kredi değer oranlarını güncelledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1. el ve 2. el konutlar için konut teminatlı kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1. el ve 2. el konutlar için konut teminatlı kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı.

BDDK, 9 Haziran'da açıkladığı Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirleri kapsamda konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı. Alınan kararla birlikte 1. el ve 2. el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranı da tutar bazlı farklılaştı.

Buna göre, enerji sınıfı A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 2 milyon TL'nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL olarak belirlendi.

Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmuyor.

Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 500 bin TL'nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 50, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL oldu.

Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan 2. el konutlar için de konut kredisi imkanı bulunmuyor.

Karar öncesinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85 ve diğer konutlar için yüzde 80 olarak belirlenmişti. Ayrıca karar öncesinde konutun 1. el veya 2. el olması durumunda herhangi bir farklılık bulunmuyordu.

AA / Murat Birinci - Ekonomi

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