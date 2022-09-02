BDDK, iki faktoring şirketinin faaliyet iznini iptal etti Ekonomi Haberleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Doğa Faktoring AŞ ile Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Doğa Faktoring AŞ ile Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal edildi. BDDK'nin faaliyet izni iptaline ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Kurul, 30 Haziran 2022'ye kadar ödenmiş sermayesini 50 milyon liraya artıramayan Doğa Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Öte yandan, Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni de kendi talebi doğrultusunda iptal edildi. Söz konusu kararlar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı. Ekonomi Kaynak: AA / Belgin Yakışan Mutlu Koruyucu Aile Günü Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› BDDK, iki faktoring şirketinin faaliyet iznini iptal etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.