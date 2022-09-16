Bddk, Devir Faktoring AŞ'nin Faaliyet İznini İptal Etti Ekonomi Haberleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Devir Faktoring AŞ’nin talebi doğrultusunda, şirketin faaliyet iznini iptal etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Devir Faktoring AŞ'nin talebi doğrultusunda, şirketin faaliyet iznini iptal etti. BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, Devir Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi. Söz konusu karar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı. Kaynak: ANKA / Ekonomi Ekonomi Haberler

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