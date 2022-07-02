BDDK'den Vakıf Katılım'a bilgi sistemleri altyapısı hizmeti sağlama izni Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Vakıf Katılım'a, bilgi sistemleri altyapısı hizmeti sağlama izni verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Vakıf Katılım'a, bilgi sistemleri altyapısı hizmeti sağlama izni verdi. BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Vakıf Katılım'a bankaya bağlı ortaklığı olan varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri altyapısı hizmeti sağlaması konusunda izin verildi. AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Ekonomi Haberler

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