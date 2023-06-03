BDDK'den Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi. Konuya ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.
Konuya ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kurul, 12 Ekim 2022'de kuruluşuna onay verdiği Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.
Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi