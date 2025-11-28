BDDK'dan Tasarruf Finansman Şirketlerine Likidite Düzenlemesi

Haberler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerinin likidite yeterlilik oranlarını düzenleyerek, nakit giriş ve çıkışlarını karşılayabilecek asgari likidite düzeyinin sağlanmasını hedefliyor. Yeni tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerinin likidite yeterlilik oranlarına ilişkin düzenlemeler yaptı.

BDDK'nın "Tasarruf Finansman Şirketlerinin Likidite Yeterlilik Oranının Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin amacı, tasarruf finansman şirketlerinin nakit girişlerinin nakit çıkışlarını karşılayabilecek şekilde asgari likidite düzeyini sağlamalarına ve sürdürmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak belirlendi.

Tebliğe göre, şirketlerin likidite düzeyi, likidite yeterlilik oranının hesaplanmasıyla ölçülecek.

Likidite yeterlilik oranı da nakit girişinin nakit çıkışına bölünmesiyle hesaplanacak.

Böylece günlük olarak hesaplanan likidite yeterlilik oranının haftalık basit aritmetik ortalaması yüzde 100'den az olmayacak. Haftalık bazda raporlanacak likidite yeterlilik oranına ilişkin bildirim cetveli BDDK tarafından belirlenecek sürelerde kuruma gönderilecek.

Buna göre, haftalık bazda raporlanacak likidite yeterlilik oranının 6 defa üst üste yüzde 200'ün altına düşmesi halinde bu durum nedenleriyle birlikte BDDK'ya ivedilikle bildirilecek.

Haftalık bazda raporlanacak likidite yeterlilik oranının yüzde 120'nin altına düşmesi halinde bu durumun nedenleri ve alınması planlanan önlemler de BDDK'ya ivedilikle bildirilecek.

???????Tebliğe göre, likidite yeterlilik oranında oluşan uyumsuzluğun takip eden 2 hafta içinde giderilmesi zorunlu olurken, 1 takvim yılı içerisinde likidite yeterlilik oranı, giderilen uyumsuzluk dahil 6 defadan fazla uyumsuzluk gösteremeyecek.

Tebliğ 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.???????

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
