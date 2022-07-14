BDDK'dan Quick Finansman AŞ'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Quick Finansman AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.

BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Kurulun 10 Aralık 2021 tarih ve 9980 sayılı kararı ile "konut finansmanı" dahil olmak üzere her türlü mal ve hizmet alımına finansman sağlamak için kuruluşuna izin verilen Quick Finansman AŞ'ye, 6361 sayılı Finansal, Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman şirketleri kanununun 7. maddesi, Finansal, Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ve 15. maddesinin 2 numaralı fıkraları ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57. maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildi.