BDDK'dan Ofisfinans Finansman AŞ'ye faaliyet izni - Haberler

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BDDK'dan Ofisfinans Finansman AŞ'ye faaliyet izni

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
 - Güncelleme:
BDDK'dan Ofisfinans Finansman AŞ'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Ofisfinans Finansman AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Ofisfinans Finansman AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Ofisfinans Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildi.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 2 Aralık 2021'de verilmişti.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

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