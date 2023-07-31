BDDK'dan kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), kredi kartıyla yurt dışı harcamalarına taksit yapılmayacağını duyurdu.

BDDK, kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. Alınan karara göre havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalara taksit yapılmayacak. - ANKARA