BDDK Başkanı Akben: Kripto parada yasal düzenleme için çalışıyoruz - Haberler

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kripto para konusunda, dünyada çoğu ülkede yasal düzenleme olmadığını söyledi. Akben, kafalardaki karışıklığın giderilmesi için Türkiye'de yasal düzenlemeler yapılmaya çalışıldığını belirtti.

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde düzenlenen '3'üncü Uluslararası İslami Muhasebe ve Finans Konferansı' 10 farklı ülkeden 79 bilim insanının katılımı ile başladı. Konferansa BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Ziraat Katılım Genel Mu¨du¨ru¨ Metin O¨zdemir, Katılım Bankaları Birligˆi Başkanı Osman C¸elik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rekto¨ru¨ Prof. Dr. Tu¨rkay Dereli ile akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Programda konuşan BDDK Başkanı Akben, bankalara uzaktan kimlik tespiti yöntemini kullanarak müşterilerle elektronik ortamda sözleşme yapabilme imkanı sağladıklarını söyledi. Akben, ilerleyen zamanlarda hem genel finans sektörü hem katılım finans sektörünü hem de muhasebe uygulamalarını derinden etkileyebilecek konulardan biri olan finansal hizmetlerin dijitalleşmesi olduğunu aktardı.