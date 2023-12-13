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BDDK, Bankaların Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmayacağını Bildirdi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağını bildirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağını bildirdi.

BDDK internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuruda, kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili kurum ya da kuruluşlara enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik farklı geçiş tarihleri belirleme konusunda serbestlik tanındı.

Açıklamaya göre, bu kapsamda bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 kapsamında yapılması gereken enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamasına karar verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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