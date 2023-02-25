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Bazı zirai insansız hava taşıtlarının ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek

Ekonomi Haberleri

Bazı zirai insansız hava taşıtlarının ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek

Bazı zirai insansız hava taşıtları ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek.

Bazı zirai insansız hava taşıtları ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, adet başına 30 bin dolar olarak belirlenen gümrük kıymetinin altında birim kıymeti olan, 7-25 kilogram ve 25-150 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip bazı zirai insansız hava taşıtlarının ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek.

Uygulama, 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 mükerrer sayılı Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki ruhsatlandırmaya tabi tutulan hava taşıtları için geçerli olacak.

Belirtilen eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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