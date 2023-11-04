Bazı kamu binalarında enerji tasarrufu kararı Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANLIĞI kararına göre; bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarruf hedefinin 2030 yılına kadar yüzden 15'ten yüzde 30'a çıkarılması Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI kararına göre; bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarruf hedefinin 2030 yılına kadar yüzden 15'ten yüzde 30'a çıkarılması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları için enerji tasarruf hedefi yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi 2030 yılına kadar yüzden 15'ten yüzde 30'a çıkarılacak.