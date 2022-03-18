Bazı illerdeki maden sahaları ihaleye çıkarılacak

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Adana, Adıyaman, Malatya ve Kayseri'de bulunan maden sahalarını ara ya da uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edecek.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana, Adıyaman, Malatya, Kayseri'de bulunan ER.3274220 sayılı 4'üncü grup maden sahası ara ya da uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecek. İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

İhalesi yapılacak sahalara ilişkin bilgiler bugünden itibaren "http://www.mapeg.gov.tr/" adresinde ilan edilecek. İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahanın ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacak.