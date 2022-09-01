Bazı illerde TMO'nun buğday ve arpa alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı bazı illerdeki buğday ve arpa üreticilerinin, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı bazı illerdeki buğday ve arpa üreticilerinin, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kararda yer alan Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van'ın belirtilen ilçeleri için 6 Haziran-21 Eylül döneminde, diğer ilçeler için 6 Haziran ile 1 Eylül arasında TMO'ya buğday ve arpa satışlarını gösteren çiftçilerin alım satım belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Önceki karar kapsamında süre bugün itibarıyla doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik ürün senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, takas işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül'e kadar, diğer il ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Eylül'e kadar TMO'ya satış onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Eylül'e kadar düzenlenen ve TMO tarafından uygun görülen ELÜS alım satım belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından tanzim edilerek askıya çıkarılan ödeme icmalleri, gerekli kontrollerin yapılması için ÇKS kaydının bulunduğu yerleşim biriminin sorumluluk alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ödeme gerçekleştirilecek.

Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin arpa ve buğday alım satım belgeleriyle birlikte 30 Eylül'e kadar ÇKS'de kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

Karar, 6 Haziran 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

TMO Alım Primi Desteğine İlişkin Karar kapsamında, bu yıl ÇKS'ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünü TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için 0,50 lira "TMO alım primi desteği" ödenmesi kararlaştırılmıştı.