Bayrampaşa'da 'Efsane Kasım' Yoğunluğu

Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde 'Efsane Kasım' yoğunluğu

Vatandaşlar istedikleri ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde 'Efsane Kasım' yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinde alışveriş merkezinin ve mağazaların önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar kameralara yansıdı.

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde "Efsane Kasım' yoğunluğu yaşandı. Birçok firmanın yaptığı çeşitli kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, alışveriş merkezinin önüne erken saatlerde gelerek kalabalığa neden oldu. Kapıların açılmasıyla birlikte alışveriş merkezine giriş yapan vatandaşlar, istedikleri ürüne sahip olabilmek için birbirleriyle yarıştı. Vatandaşların alışveriş merkezinin önünde ve mağazaların içinde oluşturduğu yoğunluk ise kameralara yansıdı.