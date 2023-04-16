Bayramlık ikramlar için alışveriş yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı'na 10 günden kısa bir süre kalmasıyla şeker, kolonya ve bayramlık ikram satışları yoğunlaşırken, evde baklava yapmak isteyenlerin talep gösterdiği cevize oluşan talep esnafın yüzünü güldürdü.

Eskişehir'de bayram alışverişinde yoğunluk başladı. Bayrama az bir süre kala vatandaşlar hazırlıklarını tamamlamak için hafta sonunu fırsat bilerek alışverişi yapmak için şehir merkezine akın etti. Son dönemlerde artan fiyatlar sebebiyle baklavayı satın almak yerine evde hazırlamak isteyen vatandaşlar ceviz satışlarının artmasına sebep oldu. Bayram ziyaretlerinde İkramlık olarak ikram edilen lokum, kolonya ve şeker satışlarının da artması, esnafın yüzünü güldürdü.

"Ceviz satışı önceki yıllara göre yüzde 100 arttı"

Uzun yıllardır Eskişehir Hamamyolu bölgesinde esnaflık yapan 55 Recai Polat, bayram öncesi yaşanan yoğunluktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Vatandaşların yaklaşık 15 gündür ceviz satın aldığını ve artık ikramlık ürünler almaya başladığını belirten Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl satışlar çok güzel gidiyor. Bayram öncesi baklava yapmak isteyenler genellikle ceviz ve nişasta talep ediyor. Bayramlık ikram olarak da şeker, lokum ve hediyelik çikolata talep ediyorlar. Bayram öncesi hazır baklava alanlar da var ama vatandaşlar genellikle evde yapmayı tercih ediyorlar. Malum maliyetler arttığı için fiyatlar sürekli değişiyor, vatandaşlar da bu yüzden baklavayı evde yapmayı tercih ediyor. Zaten hazır baklava evde yapılanın tadını vermiyor, kendi yaptığın baklavanın yerini tutmuyor. Tüm bunlar neticesinde geçen seneki bayramlara göre ceviz satışı yüzde 100 artmış durumda, biz de satış oldukça mutlu oluyoruz. Ceviz satışlarının yanı sıra ikramlık ürünlerin satışı da bayağı arttı. Her bayram satılan kolonya, şeker, fıstık vesaire derken vatandaşlar bu dükkana girip alışverişlerini tamamlayabiliyorlar. Korona salgınından sonra kolonya satışları çok azalmıştı ama bayram öncesi tekrardan hatırlandı diye düşünüyorum. Tüm ürünler için fiyatlarımızın çok uygun olduğunu söyleyebilirim ama en çok ceviz fiyatı merak ediliyor. Kabuklu cevizleri 80 ila 95 lira arasında satışa sunarken, iç cevizi de 120 lira civarında satıyoruz. Benim gördüğüm en çok kabuklu ceviz tercih ediliyor." - ESKİŞEHİR