Bayramda zirveye ulaşan turizm hareketliliği 'dış pazar' ile devam ediyor

Son 10 günde 10 bin 291 uçak trafiğinin gerçekleştiği ve günlük gelen yolcu sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığı Antalya'da bayram tatilinin bitmesine rağmen yabancı turistteki taleple turizmdeki yoğunluk devam ediyor.

Son 10 günde 10 bin 291 uçak trafiğinin gerçekleştiği ve günlük gelen yolcu sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığı Antalya'da bayram tatilinin bitmesine rağmen yabancı turistteki taleple turizmdeki yoğunluk devam ediyor.

Yılın 6 ayında 5,5 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya'da Kurban Bayramı tatilinde turizm hareketliliği zirveye ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı'nda son 10 günde 10 bin 291 uçak trafiği gerçekleşti. İç ve dış hatlar terminallerinde gelen giden olmak üzere 1,7 milyonun üstünde misafir ağırlandı. 1 Temmuz'da ise Antalya Havalimanı'nda gerçekleşen 1188 uçuş ve 199 bin 419 yolcu sayısıyla tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Her kıtadan misafir ağırlayan Antalya'ya, yılın 6 ayında en fazla Rusya, Almanya, Polonya, İngiltere, Romanya, Kazakistan, Çekya, İsrail, Moldova ve Avusturya'dan turist geldi.

Bayram tatilinin bitmesine rağmen kentteki turizm hareketliliği, yabancı turist ile devam ediyor. Kentteki yaklaşık 650 bin yatak kapasitesindeki tesisler, turistleri ağırlıyor. Turizmdeki yoğunluk, sektör temsilcilerindeki beklentiyi de artırdı.

"İngilizler Ukrayna pazarının eksikliğini kapattı"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, yerli turist hareketliliğinin de arttığı Kurban Bayramı tatili boyunca Antalya'da tüm bölgedeki tesislerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

Yılın 6 ayında 5,5 milyondan fazla turistin kente geldiğini anımsatan Kavaloğlu, temmuz ayına da kente giriş yapan turist sayısı bakımından rekorla başladıklarını kaydetti. Kentte ciddi bir yoğunluk yaşandığını dile getiren Kavaloğlu, bu hareketliliğin özellikle temmuz ve ağustosta da devam edeceğini bildirdi.

Bu yıl Almanya, Polonya, İngiltere gibi ülkelerden ciddi talep aldıklarına işaret eden Kavaloğlu, şunları söyledi:

"En fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yine bir, Almanya iki numara. Önemli pazarlarımızdan Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle 2019 rakamlarına kolay ulaşabileceğimizi düşünmüyorduk ama Rusya'daki artış, Almanya'nın 2019 rakamlarının üzerine çıkması, Polonya ve İngiltere gibi pazarlardaki taleplerle yıl sonu 15 milyon turistin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. İngiliz pazarının da bizim için çok büyük önemi var. İlk defa geçen sene İngiltere'den gelen kişi sayısı 1 milyonu geçti, bu yıl 1,5 milyonun üzerinde İngiliz bekliyoruz. Antalya için 1 milyonun üzerinde kaynak pazar yaratmak çok değerli, çünkü önemli pazar olan Ukrayna'da yüzde 90'a yakın bir kayıp var. İngiliz pazarı, Ukrayna pazarının eksikliğini kapattı."

Bu yıl Romanya, Moldova ve Balkan ülkelerinden de artış beklediklerini kaydeden Kavaloğlu, Polonya, Hollanda, Kazakistan, İsrail gibi kaynak pazarların da 1 milyon kişiye yaklaşmasıyla yeni rekorlara imza atılabileceğini vurguladı.

Antalya'da sezonun yıl sonuna kadar uzayabileceğini ifade eden Kavaloğlu, "Almanya, Rusya ve İngiltere'den rezervasyonlar devam ediyor, eylül ve ekimin de güzel geçmesini öngörüyoruz." dedi.

Turizmde en önemli rakiplerin İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan olduğuna işaret eden Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği ülkeleri pandemi döneminde çok iyi bir sınav veremedi. Pandemi sonrası turizm hareketinin ve ticaretin kendi içlerinde dönmesi amacıyla Yunanistan'ı, İspanya'yı, Fransa'yı ve İtalya'yı çok ciddi destekliyorlar. Ama Avrupa ülkelerine 4 saatlik uçuş mesafesindeki Türkiye ve Antalya, daima dünya ve Akdeniz turizminin olmazsa olmazıdır. Bizi yok saymaları mümkün değil. Özellikle tur operatörlerinin paket programlarına baktığımızda Antalya ve Türkiye yine çok önemli bir destinasyon olarak gözüküyor."

"Hiç ismini duymadığımız ülkelerden gelenler var"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de Antalya'nın hemen hemen bütün ilçelerindeki tesislerin bayramı tamamen dolu geçirdiğini belirtti.

Sadece otellerin değil, kentin her bölgesinin çadırlarla, karavanlarla dolduğunu anımsatan Perçin, bereketli bir bayram yaşadıklarını söyledi. Bayramın geçmesine rağmen yabancı turistlerle kentteki hareketliliğin devam ettiğine işaret eden Perçin, "Tur operatörleri olarak bizler turizmin arılarıyız, yaptığımız çalışmalar çok önemli. Çok büyük bir aksilik olmazsa Antalya'da 17 milyon rakamını bulacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Antalya'nın yeterli tesislere sahip olduğunu söyleyen Perçin, daha önce de 15,5 milyon insanı ağırladığını, 17 milyonu da çok rahat konuk edebileceğini ifade etti.

Ana pazarların dışında çok farklı ülkelerden de turistlerin kente gelmeye başladığını vurgulayan Perçin, "Hiç ismini duymadığımız, başkentini bile bilmediğimiz ülkelerden az da olsa misafir geliyor. Dünyada ne kadar tanımlı ülke varsa, hepsinden misafir alıyoruz. Türkiye Yüzyılında turizm ülke ekonomisi açısından çok önemli." diye konuştu.

Turistlerin güvenli bir şekilde kente gelip, memnun ayrılmaları için de önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Perçin, havalimanında kaçak tur operatörlerine karşı sık sık denetimler gerçekleştirdiklerini bildirdi.