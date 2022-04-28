Bayramda yola çıkacaklar dikkat

Koçaslanlar Motorlu Araçlar'ın Servis Müdürü Ercan Şahinkaya, bayramda araçlarıyla yola çıkacak olanlara sürüşlerini daha güvenli bir hale getirmek için dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

Araçların bakımları ve kontrollerinin seyahat güvenliği için çok önemli olduğunun altını çizen Şahinkaya, "Bayram tatili yaklaşıyor ve pek çoğumuz başka illere seyahat planları içerisindeyiz. Bayramı kutlamak, sevdiklerimizle buluşmak ya da kısa bir tatile çıkmak şahane olsa da, maalesef bayram tatillerinde yaşanan kazalar meydana geliyor. Bu kazaların önüne geçebilmek veya riski minimuma indirebilmek adına gerekli kontrolleri yapmak ve kurallara uymak büyük önem taşımakta. Bu noktada aracımızın bakımlarının düzenli olarak yapılması çok önemli. Bir diğer önemli nokta da lastikler. Kışın takmış olduğumuz kışlık lastikler, yazlık lastikler ile değiştirilmeli. Lastiklerin diş derinliği 3 minimetreden az ve lastik 5 yıldan eski ise mutlaka değiştirip yola çıkılması gerekiyor. Zira lastiklerin sorunsuz olması, aracın yolda daha rahat ilerlemesini sağlar. Güneş ışığına uzun süre maruz kalmış lastikler ısınır ve lastiğin içerisindeki hava basıncı yükselir, yola çıkmadan muhakkak lastik basınçları fabrika verilerine göre kontrol edilmeli. Araçların rot-balans yani ön düzen ayarlarının yapılmasının yanı sıra amortisörleri, amortisör takozları ve diğer süspansiyon sistemlerinin kontrol edilmeli. Gitmek kadar durmakta çok önemli, bu yüzden yola çıkmadan önce yetkili serviste aracın frenleri ve fren sıvıları kontrol edilmeli. Far ayarı yapılmalı; zira farların önemi sadece uzun yolda değil, gece görüşü için de önemlidir. Hava ve yağ filtreleri, klima filtresi de incelenmeli, gerekirse klima gazı basılmalı. Cam suyu ve silecekleri kontrol edilmeli. Akünün de son durumunu kontrol ederek yola çıkmak, yolda kalmaları önler" dedi.

Sürüş sırasında kişinin tek bir noktaya bakarak, trans benzeri bir duruma geçmesi olarak adlandırılan, halk arasında da gözleri açık uyumak olarak bilinen yol hipnozuna karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Şahinkaya, "Uzun yolculuklarda yoldaki çizgilere baktıkça gelişen ve oldukça tehlikeli olan yarı uyku haline uyku hipnozu diyoruz. Uyku hipnozu, ölümlü veya yaralamalarda ciddi rolü olan bir unsur. Bunun önüne geçebilmek için bir gün önceden mutlaka uykunun tam olarak alınması, sık sık mola verilmesi ve bu molalarda fiziksel olarak hareket edilmesi gerekmekte. Uyku hipnozunun önüne geçebilecek diğer önemli unsurlar ise gece yola çıkmamak, müziğin sesini açmak ve sürekli kullandığımız yolu tercih etmemek" diyerek uyardı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi