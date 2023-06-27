Bayramda kuru pastaya talep arttı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kurban bayramının gelmesiyle birlikte pastanelerde kuru pastaya ilgi arttı.

Gaziantep'te kurban bayramının gelmesiyle birlikte baklava, fıstıklı kurabiye ve kerebiç nedeniyle pastanelerde yoğunluk arttı. Antep fıstığı ile yapılan kuru pastalar ustaların meşakkatli ve yoğun işçiliği üzerine reyonlardaki yerini aldı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören pastalar, ustaların yoğun çalışmaları sonucu günde en az 1 tonluk üretim ile talep edilen siparişler yetiştirilmeye çalışılıyor.

Kuru pastaya vatandaşların talebinin çok oluğunu ve siparişleri yetiştirmek için ustaların yoğun çaba sarf ettiğini belirten Tuğçe Karahan, "Unlu mamuller olarak 5 çeşit üretimimiz var, ekmek, kadayıf, baklava, pasta ve kahke bölümlerimiz var. Bayram dolayısıyla en çok baklava çeşitleri, fıstıklı kurabiye ve kerebiç çeşitlerinde rağbet görüyoruz. Baklava çeşitlerine göre kuru pasta ve çeşitlerimiz daha fazla gidiyor. Günlük ortalama 1 ton üretimimiz mevcut. Ustalarımız mesailer yaparak normal süredeki üretimimizden daha fazla üretim gerçekleştiriyoruz ve vatandaşların taleplerini yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Pasta yapım aşamasından bahsederek, bayatlamadığını ve uzun yola uygun olduğunu aktaran Tuğçe Karahan, "Pasta süreçleri öncelikle meşakkatli bir yapım aşamasında ustaların ellerinden geçerek pişirilme aşamasına geliyor, piştikten sonra uygun şartlarda muhafaza ediyoruz ve bayram süreçlerinde tezgahlarda satışlarımız gerçekleşiyor. Pastalarda bekleyince bayatlama gibi bir sıkıntı olmuyor çünkü onlar düşünülerek üretim yapıldığı için uzun yol yapan insanlar bizleri tercih edip ürünlerimizden alıyorlar. Vatandaşlarımız bayram üzeri kerebiçten alıp misafirlere sunuyor" diye konuştu.