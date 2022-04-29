Bayramda Gökçeada ve Bozcaada'ya yoğun ilgi bekleniyor

BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken Kuzey Ege'nin iki tatil yöresi, Çanakkale'nin adaları Bozcaada ve Gökçeada'ya tatilcilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Adadaki işletmeler bayram hazırlığı yaparken her iki adaya feribot seferlerini düzenleyen Gestaş Deniz Ulaşım da, bayram tatili süresince sefer sayılarını artırdı.

Geyikli-Bozcada hattında bayram öncesi günde 8 sefer yapılırken, bayram tatilinde sefer sayıları günde 22 sefer olarak düzenlendi. Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda ise günde 6 sefer olan sefer sayısı, günde 16 sefere yükseltildi. Çanakkale Boğaz geçişlerinde ise Çanakkale-Eceabat Hattı'nda günde 30 olan feribot seferleri de 12 artırılarak günde 42 sefere çıkarıldı.

Narlı'dan ada seferlerine Avşa Adası da eklendi

Kuzey Ege'de olduğu gibi Güney Marmara adalarında da bayram hareketliliği söz konusu. Gestaş'ın Güney Marmara Adalar Hattı'ndaki ikinci hattı olan Narlı'dan Ada seferlerine, Ramazan Bayramı dolayısıyla Avşa Adası seferleri de eklendi. Güney Marmara Adalar Hattı'nda mesafeleri kısaltan Narlı-Adalar seferleri, Narlı'dan Paşalimanı Adası ve Marmara Adası arasında gerçekleştiriliyordu. Ramazan Bayramı dolayısıyla bu seferlere, Narlı-Avşa Adası seferleri de eklendi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi