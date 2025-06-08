Bayramda Dengeli Beslenmenin Önemi

Bayramda Dengeli Beslenmenin Önemi
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Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Diyetisyen Ceren Kaplan, Kurban Bayramı boyunca dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti. Kırmızı et ve tatlı tüketiminin artmasıyla birlikte hassas grupların sağlık riskleriyle karşılaşabileceğini belirtti. Kaplan, bayramda hafif kahvaltı, bol salata ve sütlü tatlı önerilerinde bulundu.

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ceren Kaplan, bayram boyunca dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı ve sonrasında artan kırmızı et ve tatlı tüketimi, kalp hastaları, diyabetliler, böbrek rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar gibi hassas gruplar için bazı sağlık riskleri taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceren Kaplan, bayram boyunca dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini, bilinçli seçimlerle bayramın tadını çıkarmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Bayramda et tüketiminde artış yaşanmasının doğal olmasına rağmen dengelenmesi gerektiğini vurgulayan Kaplan, Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketiminin sağlıklı bireyler için de ciddi bir yük oluşturabileceğini aktardı.

Kaplan, bayramda güne hafif bir kahvaltıyla başlanması gerektiğine değinerek,"Kahvaltıda mutlaka 4 yapraklı besin modelini uygulamayı öneriyoruz. Bu modelde, süt grubundan peynir, et grubundan yumurta, sebze, meyve ve tahıl grubu yer almalı. Bayram kahvaltılarında börek, dolma ve sarma gibi karbonhidratlı yiyeceklere çok yer veriliyor. Bunları tüketiyorsak, ekmekten veya günün diğer tahıllarından feragat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Etin sindirimi zor bir besin grubu olduğunu aktaran Kaplan, "Kırmızı eti, özellikle öğle öğününde tüketmek daha doğru olur. Akşam saatlerinde ağır et yemekleri mideyi zorlayabilir ve uyku düzenini etkileyebilir. Etin yanında bol miktarda salata tüketmek, sindirim sistemine destek olur. Lif içeriği sayesinde hem mideyi rahatlatır hem de doyuruculuğu artırır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, bayramlarda tatlı tüketiminin artığını, şerbetli yerine sütlü veya meyveli tatlıların tercih edilmesi tavsiyesinde bulunarak, "Baklava gibi şerbetli tatlılarda günde 2 dilim geçilmemeli. Sütlü tatlı tüketiminde ise 2 kaseye kadar çıkabilir." değerlendirmesini yaptı.

Bayramlarda su tüketiminin önemine değinen Kaplan, şunları kaydetti:

"Bayramda çay ve kahve tüketimi kaçınılmaz. Ancak mümkün olduğunca açık ve limonlu çay tercih edilmeli. Gazlı, şekerli içecekler ise günde bir bardaktan fazla olmamalı. Bu tarz içeceklerin etkilerini vücuttan atabilmek ve sindirimi desteklemek için günlük 2,5-3 litre arası su içmek şart."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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