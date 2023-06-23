Bayram tatilinde en çok şikayet edilen konular açıklandı

Çözüm platformu Şikayetvar, bayram tatiline sayılı günler kala; ulaşım, bilet ve konaklama firmalarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları derledi. Bayram arifesinde ani fiyat artışı tüm sektörlerde en çok şikayet edilen konu olurken rezervasyonlarda yaşanan sorunlar ve para iadesinin olmaması en çok dile getirilen konular arasında yer aldı.

Şikayetvar, tüm Türkiye'nin tatil hazırlığı yaptığı şu dönemde tur operatörleri, ulaşım firmaları, online bilet siteleri, araç kiralama firmaları ve otellerle ilgili en çok şikayet edilen konuları inceledi.

Platform tarafından yapılan açıklamaya göre sektörlerin tatil döneminde en çok şikayet edilen konuları şöyle sıralandı:

TUR OPERATÖRLERİNDE YAŞANAN ŞİKAYET KONULARI

"Ani fiyat artışlarının olması

Rezervasyon yaparken sıkıntı yaşama ve para iadesini alamama

İşlem yapıldıktan sonra fiyat değişikliğinin olması, haber verilmeden turun iptal edilmesi ve para iadesinin yapılmaması

Tur içerisinde olan yerlere gidilmeme, hizmetin eksik verilmesi ve rehberin yeterli bilgiye sahip olmaması

Yurt dışı gezilerinde vize sorunu yaşanması."

TATİL DÖNEMİNDE KARA, DENİZ VE HAVA ULAŞIMINDA EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

"Ücretlendirmenin aniden artması

Seferlerin habersiz iptal edilmesi, birleştirilmesi ve para iadesi olmaması

Belirtilen özelliklerde hizmet verilmemesi (karayolu ulaşımında aracın eski olması, yolculuk esnasında ikramda bulunmama, hijyen olmaması. Hava ulaşımında alınan koltuğun başkasına verilmesi, ikramda bulunmaması)

Bilet tarih değişikliği veya iptalinde sorun yaşama, para iadesinin yapılmaması eksik ücret iadesi

Karayolu ulaşımında belirtilen yerde indirilmemesi

Bagaj hasarı olması ve zararın karşılanmaması

Otobüslerin yolcuyu beklemeden gitmesi

Evcil hayvanlarla birlikte yapılan seyahatte sorun yaşama."

ONLİNE BİLET SİTELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR

"Ani fiyat artışlarının olması

Bilet alımında sistemde sorun yaşama, bilet iade ücretinin verilmemesi

Sefer saatlerinin habersiz değiştirilmesi, bilgi verilmemesi

Fazladan ücret çekilmesi

Müşteri hizmetlerinin yeterli bilgiye sahip olmaması, sorun çözümüne yaklaşmaması ve saygısız tavırları."

ARAÇ KİRALAMA FİRMALARIYLA İLGİLİ EN ÇOK ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULAR

"Tatil döneminde ani fiyat artışlarının olması

Rezervasyonda aksaklıkların olması (habersiz rezervasyonun iptali, tarih konusunda yanlışlık, farklı marka araç rezervasyonu, hiç rezervasyon yapılmaması)

Verilen araçların vaat edilen özelliklerde olmaması (bakımsız, arızalı, hijyenden uzak olması)

İnternet üzerinden kiralama yaparken dolandırıcıların benzer sayfalar yaparak insanları yanıltmaları. (Whatsapp üzerinden iletişime geçmeleri, paraları şahsi hesaplara istemeleri, parayı aldıktan sonra engelleyip iletişimi kesmeleri)

Araç iadesi sırasında ek paralar istemesi (benzin ücreti, yıkama ücreti, ceza ücretleri)."

OTELLERLE İLGİLİ EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

"Tatil döneminde ani fiyat artışlarının olması

Rezervasyonda aksaklıkların olması (habersiz rezervasyonun iptali, tarih konusunda yanlışlık, hiç rezervasyon yapılmaması)

Web sitesindeki otel görsellerinin gerçekle uyuşmaması

Otelin kapasitesinden fazla tatilci kabul etmesinden dolayı sorunlar yaşanması (odaya giriş sürelerinin uzaması, yemek sırası, şezlong yetmemesi, yemeklerin yetmemesi)

Yoğunluktan dolayı hijyen kurallarına uyulmaması (havuz, plaj ve oda temizliğinin yapılmaması)

Yerli ve yabancı turistler arasında yapılan hizmet ayrımcılığı."