Bayram öncesi trenlere ek seferler ve vagon ilaveleri

Kurban Bayramı öncesi tren hatlarında 24 bin kişilik kapasite artışı yapıldı. Hızlı trenlere ek seferler koyulacak, ana hat ve bölgesel trenlere ise vagon ilave edilecek. Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında toplam 24 ek hızlı tren sefer düzenlenecek.

Bayram öncesi ek seferler için hızlı trenlere vagonların eklenmesi böyle görüntülendi

Bayram tatili nedeniyle Tren hatlarında 24 bin kişilik ek sefer yarın başlayacak

Kurban Bayramı öncesinde trenlerde kapasite artırıldı ek vagonlar ilave edildi

İSTANBUL Kurban Bayramı öncesi, ilk ve ortaöğretim okullarında yaz tatilinin başlayacak olması nedeniyle hızlı tren ile ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 472 kişilik kapasite artışı yapıldı. Birbirlerine eklenen tren vagonları havadan görüntülendi. Yarın itibariyle ek seferler yapılmaya başlanacak. TCDD Taşımacılık İstanbul Bölge Müdürü Uğur Taşkın Sakarya," Bayramın ve yılsonu tatilinin yaklaştığı bugünlerde bizde hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızı Bayramda memleketlerine ulaştırmak sevdiklerine kavuşturmak için hazırız" dedi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi, ilk ve ortaöğretim okullarında yaz tatilinin başlayacak olması nedeniyle ek seferler yapılıyor, yolcu taşıma kapasitesi arttırılıyor. Hızlı trenlere ek seferler koyulacak, ana hat ve bölgesel trenlere ise vagon ilave edilecek. Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında toplam 24 ek hızlı tren sefer düzenlenecek. Ek sefer ve ilave vagon ekleneceğini geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarafından açıklanmıştı. İstanbul Halkalı tren garında bayram için hummalı çalışma devam ediyor. İşçilerin vagonları birleştirme ve bakım onarım işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Tren vagonlarını birleştirme işlemleri havadan görüntülere yansıdı. Bazı trenlere sefer öncesi ek vagonların eklendiği görüldü.

"24 bin koltuktan fazla kapasite artışı sağladık"

TCDD Taşımacılık İstanbul Bölge Müdürü Uğur Taşkın Sakarya, "Kurban Bayramı ve Okulların yılsonu tatili nedeniyle ek seferler ve vagon ilaveleri yapılacağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz günler de duyurmuştu. Bayramın ve yılsonu tatilinin yaklaştığı bugünlerde bizde hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızı Bayramda memleketlerine ulaştırmak sevdiklerine kavuşturmak için hazırız. Hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerimizde 24 bin koltuktan fazla kapasite artışı sağladık. Ankara-İstanbul arasında 12, İstanbul-Konya arasında 8 Ankara-Sivas arasında 4 ilave sefer olmak üzere hızlı trenlere 24 ek sefer yapacağız. İlave seferler, Ankara- İstanbul arasında 17-18, 23-24 Haziran ve 1-2 Temmuz'da, Ankara-Konya arasında 23-24 Haziran ve 1-2 Temmuzda, Ankara-Sivas arasında ise 25 Haziran 2 Temmuzda yapılacak. Hızlı trenlerin dışında bölgesel ve ana hat trenlerimize yeteri kadar vagon ilavesi yapıyoruz. Sayın Bakanımızın açıklamasında söylediği gibi vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylaştıracak, memleket yollarında onları yormayacak bütün önlemleri alıyoruz" dedi.