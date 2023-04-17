Bayram öncesi ikinci el otomobil pazarında hareketlilik

Bolu'da vatandaşlar Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ikinci el otomobil pazarında yoğunluk oluşturdu.

Aşağı Soku Mahallesi'nde bulunan ikinci el otomobil pazarı alıcılarını ağırladı. Havanın da güzel olması sebebiyle vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu. Ramazan ayının son ikinci el otomobil pazarında, bayram öncesi araç almak isteyen alıcılar pazarlıklara başladı.

"Vatandaş bayram öncesinde arabasını almak istiyor"

Bayram sebebiyle yoğunluk yaşandığını belirten otomobil satıcısı Gürkan Güler, "Bu yoğunluk bayram haftasının olmasının yoğunluğu. Hava da güzel. Kurların yüksek olması sebebiyle otomobil alımında talep var. 2 haftadır zaten piyasa hareketli. Vatandaş da bayram öncesinde arabasını almak istiyor" dedi.

"Bayram öncesi yoğunluk var"

Otomobil satan Yiğit Yakar ise "Bayram öncesi yoğunluk var. İnsanlar artık piyasaya yetişemediği için bir an önce ihtiyaçlarını karşılama derdinde. O yüzden hızlı bir şekilde araç ihtiyaçları için pazarda dolaşıyorlar, geziyorlar, hareketli günler bu günler. Bu yoğunluk bayram için değil sadece, Haziran ve Temmuz ayına kadar devam edecek gibi görünüyor" diye konuştu. - BOLU