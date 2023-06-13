Bayram kombinleri için modeller FLO'da

FLO, Kurban Bayramı'nda her yaşa ve farklı tarza hitap eden ayakkabı çeşitlerini bir arada sunuyor.

FLO, Kurban Bayramı'nda her yaşa ve farklı tarza hitap eden ayakkabı çeşitlerini bir arada sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, topuklu ayakkabıdan babete, sandaletten terliğe, sneakerdan loafera birçok modelin yer aldığı kadın koleksiyonu, siyah, beyaz, bej, pudra, pembe, turuncu ve mavi renkleriyle öne çıkıyor.

Sneakerlar, sandaletler ve terlikler sportif giyinmeyi sevenler için idealken, topuklu terlikler ve önü, arkası açık topuklu modeller kadınlar için raflarda yerini alıyor.

FLO'nun hem klasik hem de casual erkek koleksiyonu, hem özel gün hem de günlük hayat için kombin fırsatı sunuyor.

Süet ve deri modellerin yer aldığı koleksiyonda loafer, klasik ve spor ayakkabılar yer alıyor.

FLO çocuk koleksiyonu, tüm çocukları rengarenk ve eğlenceli ayakkabılarla buluşturuyor. Pembe, beyaz, kırmızı ve siyah renkleriyle öne çıkan sandalet ve spor ayakkabı alternatifleri renkli şerit detaylarıyla harmanlanarak miniklerin enerjileriyle uyum yakalıyor.