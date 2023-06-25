Kurban Bayramı öncesi, her hafta tıklım tıklım olan açık oto pazarı gereken ilgiyi görmedi. Araç ve müşterinin ilgi göstermediği pazarda, her yaşa kadar araç bulunması mümkün oldu. Pazar esnafı, '0' kilometre araçların çok rağbet görmesi, ancak firmaların talepleri karşılayamaması sebebiyle ikinci el fiyatların yükseldiğini belirtti.

Bayram arifesi oto pazarında durgunluk

BURSA - Kurban Bayramı öncesi, her hafta tıklım tıklım olan açık oto pazarı gereken ilgiyi görmedi.

Bursa'da Kurban Bayramına sayılı günler kala kurulan oto pazarı boş kaldı. Araç ve müşterinin ilgi göstermediği pazarda, her yaşa kadar araç bulunması mümkün oldu. Geçmiş senelerde bayram öncesi herkesin araba almak için pazara mutlaka geldiğini ifade eden satıcılar, ancak bu bayram biraz buruk olduğunu söyledi. '0' kilometre araçların çok rağbet görmesi, ancak firmaların talepleri karşılayamaması sebebiyle ikinci el fiyatların yükseldiğini belirten pazar esnafı, "Fiyatlar bazı araçlara göre makul. Ancak ne zaman bayiler talepleri karşılar, '0' arabalar piyasada olur. O zaman ikinci el fiyatları biraz düşer. Yoksa fiyatlar düşmez. Araç almak zorunda olanlar da, ince eleyip sık dokuyor" dedi.

Kimi satıcının ise sadece fiyat ve model değil, aracın tüm özelliklerini büyük kartonlarla yazması dikkatlerden kaçmadı.