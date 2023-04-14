Bayram alışverişini 'yerel esnaftan' yapın çağrısı

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde 'Bayram alışverişlerinin yerel esnaftan yapılması' çağrısı yaptı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Denizli halkına seslenen Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, bayram alışverişi başta olmak üzere, günlük hayatta yapılan alışverişlerde de yerel esnafın tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Gelişen teknoloji ile yaygınlaşan e-ticaret alışverişleri hakkında da Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne üye olan esnafların da teknolojiye ayak uyduracak projelerin hayata geçirileceğine dikkat çeken Erbeği, "Son zamanlarda gelişen internet teknolojisi ile alışverişler de sanal dünyada dikkat çeken ölçüde yapılmaktadır. Pandemi sürecinde hayatımıza hızla giren e-ticaret alışverişlerine maalesef yetişemeyen esnaflarımız da var. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, Denizli esnaf camiamıza, her platformda, üyelerimizin, sektörlerimizn, internet ticareti dünyası olan e-ticarete girmesi için gerekli çalışmaları ve projeleri hazırlamaya devam ediyoruz. Bu sebeple yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısı ile özellikle bayram alışverişlerinde gerek e-ticaret sitelerindeki, gerekse normal alışverişlerinizde Denizli'nin yerel esnaflarının öncelikli olmasını rica ederiz" dedi.

Yerel esnafların ekonomi için büyük değer olduğuna dikkat çeken Erbeği, "İşyeri kirası, personel giderleri ve diğer giderleri göz önüne alırsak sağduyulu esnaflarımız bu anlamda yerel esnafları tercih etmelerini önemli buluyoruz. Mahalle esnafı kavramları maalesef teknolojiye karşı, gelişen alışveriş trendlerine karşı yenilmeye başlasa da önemli olan mahalle esnaflarımızın hayatta kalması, daha önemlisi mahallenizde size hizmet veren esnafların olması en büyük değerlerimizdir. Mahalle esnafı, mahallenizin, sokağın en büyük ortak bağıdır. Bu esnaflarımızı teknoloji ile daha çok bir araya getirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte esnafımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ