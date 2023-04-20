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Bayraktar KIZILELMA, 8. uçuş testini başarıyla tamamladı

Bayraktar KIZILELMA, 8. uçuş testini başarıyla tamamladı

Ekonomi Haberleri

Bayraktar KIZILELMA, 8. uçuş testini tamamladı.

Bayraktar KIZILELMA, 8. uçuş testini tamamladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor.

8. uçuş testini de başarıyla tamamlayan Bayraktar KIZILELMA, pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi.

Testte yüksek hızlı uçuş ve manevra denemeleri ile seri iniş-kalkış ve pas denemeleri yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

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