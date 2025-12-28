TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri sahaya çıktı

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleriyle hedeflerini tam isabetle vurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın TOLUN mühimmatlarıyla yaptığı yeni atış testine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar AKINCI testte, Yaklaşma Sensörlü Parçacık Etkili TOLUN-F ve Sert Hedef Tapalı Sığınak Delici TOLUN mühimmatlarıyla hedefleri başarıyla vurdu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da paylaşımında, "İki milli güç, yeni yeteneklerle sahnede. Boşuna saklama, saklanma... Bayraktar AKINCI ve ASELSAN TOLUN. Yeni geliştirdiğimiz milli sert hedef tapalı sığınak delici TOLUN, yaklaşım sensörlü parçacık etkili TOLUN F: Çoklu hedeflerde ve geniş alanda yüksek etki... Hava platformlarımızın gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de teste ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni kabiliyetler sahada kendini gösteriyor. Bayraktar AKINCI TİHA ile gerçekleştirilen atış testlerinde; yaklaşım sensörlü parçacık etkili ASELSAN TOLUN-F, sığınak delici milli sert hedef tapalı ASELSAN TOLUN tek sortide hedeflerini tam isabetle vurdu. Bu başarılı atışlar ASELSAN'ın geliştirdiği mühimmat teknolojilerinin, Baykar platformlarıyla ne kadar uyumlu ve etkin çalıştığını bir kez daha ortaya koydu. Milli çözümlerle hava gücümüzü adım adım daha ileriye taşıyoruz. Emeği geçen ASELSAN ve Baykar ekiplerini gönülden tebrik ediyorum."

TOLUN, F-16'dan uzun menzil test atışında da 100 kilometrenin üzerinde rekor menzile ulaşarak hedefini hassas şekilde vurmuştu.

ASELSAN TOLUN, modern hava harekatlarında uçak başına düşen hedef sayısını artırmak ve stratejik tesisleri yüksek hassasiyetle vurmak için tasarlanmış bir mühimmat ailesi olarak oluşturuldu. Mühimmat ailesi, farklı harp sahası ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çeşitlendirildi.