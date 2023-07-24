Baymak'tan ilk yarıda yüzde 74 büyüme

Baymak, bu yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine göre cirosunu yüzde 74 büyüme ile 2,2 milyar TL'ye taşıdı.

Baymak, bu yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine göre cirosunu yüzde 74 büyüme ile 2,2 milyar TL'ye taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Baymak, sürdürülebilir büyümesine devam ediyor.

Şirket 2023'ün ilk 6 ayında cirosunu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 büyüme ile 2,2 milyar TL'ye taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, 2023'ü, yılın başında belirledikleri yüzde 50 büyüme hedefinin çok üzerine çıkarak yaklaşık 5 milyar TL ciro ile kapatmayı öngördüklerini bildirdi.

İlk yarıyı adetsel bazda, kombide yüzde 82 ve su ısıtıcıları grubunda ise yüzde 136 büyüme ile başarılı bir şekilde tamamladıklarını aktaran Çolak, "Kombi pazarı yüzde 40 büyürken Baymak, pazarın 2 katı büyüme elde etti. Pazarın çok üstünde bir büyümeden söz ediyoruz. Bu başarılı iş sonuçlarının ardında bayilerimizin ve tüketicilerimizin gün geçtikçe artan güveni, üstün servis kalitesi ve aramıza yeni katılan bayilerimiz ile giderek daha da güçlenerek büyüyen uzman ekibimiz yer alıyor. Klima kategorisinde ise yükselen sıcaklıklara paralel olarak, ay sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla büyümemiz yüzde 20'ye ulaşacak. Bu sene lanse ettiğimiz Baymak Elegant Plus UV'nin tüketicilerimiz tarafından beğeniyle karşılanmasının da elbette bunda payı büyük." ifadelerini kullandı.

Çolak, iklimlendirme sektörünün en önemli sorunlarının başında finansmana erişimin geldiğine işaret ederek, "Finansal kaynaklara erişim zorluğu yaşayan dağıtım kanallarının bu sorunun üstesinden gelmelerine destek olabilecek yeni yöntemler aranıyor. Biz de Baymak'ın yenilikçi anlayışına uygun olarak tedarikçi finansmanına aracılık etmenin yanında geliştirdiği çözümlerle KOBİ'lerin, işletmelerin finansmana hızlı erişimini sağlayan yeni nesil alacak finansmanı platformu Figopara ile iş birliği yaparak bayilerimize yeni bir finansman imkanı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İklimlendirme sektöründe düşük karbon alternatiflerine olan talebin yükseldiğini aktaran Çolak, Avrupa'da doğal gazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanırken, ana ürün olarak ısı pompasının öne çıktığını bildirdi.

Çolak, "Grubumuz BDR Thermea enerji dönüşümü ve sürdürülebilirlik alanlarındaki liderlik rolü ile ısı pompalarına, hidrojen ile uyumlu ürünlere ve hibrit çözümlere yatırım yapıyor. BDR Thermea Group, ilk yarı yılda ısı pompası kategorisinde adetsel bazda yüzde 53 büyüdü. Globalde karbon nötr akıllı çözümlere yaptığı yatırım 500 milyon avroya ulaşıyor. Grup, 2019-2030 döneminde kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 55 azaltmayı taahhüt etti. Grubun önemli oyuncularından Baymak olarak biz de buna uygun bir şekilde hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da yaşanan enerji dönüşümüne Türkiye gecikmeli de olsa ayak uyduracak"

Ender Çolak, BDR Thermea Group'un 250 milyon avroyu aşan yatırımla ısı pompasında liderliğe koştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'da ısı pompası pazarında bir durgunluk vardı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan veriler Avrupa'nın resesyondan çıktığını gösteriyor. Ekonomik büyümeyle ısı pompası pazarındaki ivme yükseliş trendine kaldığı yerden devam edecek. Avrupa'da yaşanan enerji dönüşümüne Türkiye gecikmeli olarak ayak uyduracak. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu dönüşüm hızlanmaya başlayacak. 2030'da ülkemizde satılan ısı pompası adedinin kombiye yaklaşacak.

Türkiye, Avrupa'daki enerji geçişine gecikmeli olarak katılacak olsa bile bu dönüşüme bugünden itibaren hazırlanmak gerekiyor. Özellikle ısı pompasının yaygınlaştırılması için nitelikli eleman yetiştirilmesi ve mutlaka bu dönüşümü teşvik edecek yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Öte yandan, geleceğin temiz yakıtı hidrojen ile yüzde 100 uyumlu kombiler için BDR Thermea Group, Avrupa'da yürütmekte olduğu çalışmaların yanı sıra Türkiye'deki hidrojen çalışmalarına da destek verecek. Sürdürülebilir büyümenin yanı sıra yatırımlara da hız kesmeden devam ediyoruz. En temel motivasyonumuz tüketicilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik inovatif ürünler sunarak sürdürülebilir bir geleceği yakınlaştırmak. Baymak olarak 2023'te AR-GE, ürün ve hat yatırımlarımızın 15 milyon avroya ulaşmasını bekliyoruz."

Baymak'taki en temel dönüşümün ürün odaklı bir yapıdan insan odaklı bir yapıya geçmek olduğunu aktaran Çolak, geçen günlerde 54. yaşını kutlayan Baymak'ın, BDR Thermea Group bünyesinde yer aldığı son 10 yıl içerisinde sürdürülebilir gelecek odaklı bir yapıya geçerek müşteri deneyiminin en önemli markası haline geldiğini belirtti.

Çolak, "Baymak için 2013, değişimin ve dönüşümün başladığı yıl oldu. Geride bıraktığımız 10 yılda pek çok başarı hikayesi yazdık. Tamamen BDR Thermea Group şirketi olduğumuz 2013 yılında, yoğuşmalı kazanda Lectus kazan ile pazar lideri konumuna yükseldik. Ertesi yıl Baymak, BDR Thermea Group şirketleri arasında 'Yalın Üretim' konusunda 'Excellence Awards' birincilik ödülüne layık görüldü. Türkiye'nin hidrojen ve doğal gaz enerjisiyle çalışan ilk kombisi Lunatec'i tüketicilerimizle buluşturduk. Türkiye, BDR Thermea Group'un AR-GE teknolojisiyle üretilen Lunatec kombilerin üretimi üssü oldu ve ihracatını yapıyoruz. Trendlerin her zaman yakından takipçisi olup değişime liderlik eden bir şirket olarak, Dolce Vita markalı ürünlerimizle e-pazar yerlerinde mağazalarımızı açtık." değerlendirmesinde bulundu.