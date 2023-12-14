Baymak 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Enerji tasarruflu ve yenilikçi ürünlerle dünyayı ve insanı korumayı hedefleyen Baymak ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı.

Enerji tasarruflu ve yenilikçi ürünlerle dünyayı ve insanı korumayı hedefleyen Baymak ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı.

Şirketten yapılana açıklamaya göre, Baymak, "Müşteri Odaklılık, Tek Takım ve Sürdürülebilir Gelecek" olarak belirlediği ana değerleri temelinde tüm paydaşlarıyla birlikte değer yaratmaya devam ediyor.

Baymak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı temel alarak oluşturduğu stratejiler kapsamında çevresel, sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ortaya koyuyor.

Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları'na uygun olarak hazırlanan Baymak Sürdürülebilirlik Raporu'nda, enerji ve su verimliliği, karbon emisyonlarını azaltma, atık yönetimi alanlarındaki öncü çalışmalarının yanı sıra yenilikçi ürünler, çalışan ve müşteri memnuniyeti, yerli ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları, toplumsal fayda, cinsiyet eşitliği ve inovatif iş modelleri ile yaratılan etki yer alıyor.

Baymak, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı hedefliyor

İklimlendirme sektörünün enerji dönüşümünde çok önemli bir role sahip olduğuna inanan Baymak, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan iklimlendirme ürün ve çözümleriyle Türkiye'nin enerji dönüşümünün öncüleri arasında yerini alıyor.

2030'a kadar toplam doğrudan ve dolaylı (Kapsam 1&2) sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı hedefleyen Baymak, bu yönde verimlilik çalışmalarına hız veriyor.

Isı pompaları, güneş kolektörleri ve hidrojen yakıt teknolojisi gibi yenilikçi ürünleri ile insan, toplum ve dünya için değer yaratmayı misyon edinen Baymak'ın 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin çevresel ve sosyal performansının, şeffaf ve sorumlu iş yapma anlayışının ve geleceğe yönelik taahhütlerinin bir yansıması.

Rapora göre, 2022'de, bir önceki yıla oranla idari bina ve üretim tesisinde doğal gaz sarfiyatını azaltarak ve şirket araçlarında rota optimizasyonu sağlayarak karbon emisyonunu 307 ton düşüren Baymak, Kapsam 1 emisyonlarını yüzde 11 oranında azaltmayı başardı. Baymak'ın 2021'de 2 bin 817 ton olan sera gazı salımı, 2022'de 2 bin 510 tona geriledi.

2021'de yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisi (IREC sertifikalı) satın alımına geçilmesiyle 2022'den itibaren Kapsam 2 emisyonlarını sıfırlayan şirket, dolaylı faaliyetlerinden kaynaklanan Kapsam 3 emisyonlarını da önemsiyor ve tedarik zinciri, satılan ürünlerin kullanımı ve atık yönetimi gibi faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı salımlarını ölçüyor.

Operasyonel verimlilik arttı, su ve enerji tasarrufu sağlandı

Rapora göre, Baymak, kombi üretim yönetim sistemi ile 14 bin noktadan veri toplayarak, üretim süresi ve çalışan verimliliği takibi ile kombi hatlarında yüzde 2,5'lik verimlilik artışı sağladı.

2022'de devreye alınan kombi gövde robotik lazer kaynak uygulamasıyla kaynak işlemi fabrikada uygulanmaya başladı. Bu sayede tedarikçiden gelen gövdelerin demonte biçimde taşınmasıyla daha az yer kaplarken, toplam lojistik faaliyeti yıllık 79 bin 688 kilometreden 12 bin 413 kilometreye düşürüldü.

Üretim sürecinde manuel uygulamadan robotik sürece geçiş ile üretim maliyetinde yüzde 25 oranında iyileştirme sağlanırken, lojistik faaliyetlerde 52 ton karbondioksit salımının önüne geçildi. Boyler havalı test sistemine geçiş ile test için gerekli olan su tüketimi yüzde 50 oranında azaltıldı ve böylece yıllık 60 ton su tüketiminin önüne geçildi.

Ayrıca, Baymak tarafından hayata geçirilen Yeşil Ofis Programı kapsamında, 2022'de 390 kilogram cam atık geri dönüşümü ile 11,7 kilogram sera gazının doğaya salımı engellendi.

Baymak, döngüsel ekonomiye geçişe destek veriyor

Sıfır atık yönetimini benimseyen Baymak, çevreye duyarlı yöntemlerle atık oluşumunun engellemesini sağlayarak atık miktarını en aza indirmeyi hedefliyor. Bununla birlikte prosesleri gereği oluşan atıklarını kaynağında ayrıştırarak, oluşan atığın yüzde 89'unun yeniden kullanımını veya geri kazanımını sağlıyor.

Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunuyor. Oluşan atıkların farklı alanlarda yeniden kullanımıyla, düzenli depolama sahalarına gönderilmesinin önüne geçerek, döngüsel ekonomiye destek vermeyi hedefliyor.

Baymak, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan iklimlendirme ürün ve çözümleri ile enerji dönüşümünün öncüleri arasında yer alarak hem sürdürülebilir bir geleceğe hem de tüketicilerinin bütçelerine destek sağlıyor.

Şirket bu kapsamda, ısı pompaları, güneş kolektörleri ve hidrojen yakıt teknolojisine uyumlu ürünlerin gelişimine odaklanıyor. Uluslararası standartlara göre performans derecelendirmelerini onaylayan Eurovent tarafından en yüksek verimlilik derecesi olan A+++ sertifikasına sahip Baymak ısı pompası ailesi, hava, toprak ve sudaki potansiyel ısı enerjisini evlerimize taşıyarak yüksek enerji tasarrufu sağlıyor.

Öte yandan, Baymak, hem çevresel anlamda hem de içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluğu doğrultusunda yerel tedarik konusuna da öncelik veriyor. Bu kapsamda yerel tedarikçi oranını yüzde 64'e yükselten şirket, bir yandan yerel üreticiyi desteklerken, diğer yandan nakliye mesafelerinin kısalması ile 193 ton karbondioksitin önüne geçti.