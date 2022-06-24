Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medyadan duyurdu Açıklaması Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı. AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medyadan duyurdu Açıklaması - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.