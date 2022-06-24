Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medyadan duyurdu Açıklaması - Haberler

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medyadan duyurdu Açıklaması

AA - Fatma Eda Topcu - Ekonomi
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medyadan duyurdu Açıklaması

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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