Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medyadan duyurdu Açıklaması
AA - Fatma Eda Topcu - Ekonomi
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.
AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi