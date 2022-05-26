Bayındır Sağlık Grubu ve GE Sağlık iş birliği yaptı - Haberler

Bayındır Sağlık Grubu ve GE Sağlık, göğüs röntgeni ve mamografi alanında yapay zekaya dayalı 3 uygulamayı test etmek için anlaşma imzaladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda, yapay zeka tabanlı olan ve olmayan klinik uygulamaları klinik iş akışlarına sorunsuz bir şekilde dağıtıp entegre etmek için geliştirilen bir çözüm olan GE Sağlık'ın Edison Open AI Orchestrator yazılımı da değerlendirilecek.

Görüntüleme kullanımının artmasıyla radyolojideki iş yüklerinin son 20 yılda hızla ağırlaşması ve süreçlerin giderek daha karmaşık hale gelmesi nedeniyle, radyologların yüzde 54'ü tükenmişlik veya depresyon durumu bildiriyor.

Radyoloji bölümlerindeki iş akışları genellikle tekrarlayan süreçleri içeriyor ve bu sürecin getirdiği düzen, hasta sonuçlarını iyileştiren fırsatlar sunuyor.

Edison Open AI Orchestrator ise kuruluşların yapay zeka tabanlı klinik algoritmaları hızla dağıtmasına ve iş süreçlerini optimize etmesine olanak tanıyarak, verimliliği ve tanı koyma güvenini artırmaya yardımcı olan esnek bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Ankara'daki Bayındır Söğütözü Hastanesi'nin radyoloji ve acil servis bölümlerindeki doktorlar, GE Sağlık ve Lunit'in sunduğu Edison Open AI Orchestrator ve diğer yapay zeka uygulamalarını kullanarak, göğüs röntgeni ve mamografi muayenelerinden elde edilen klinik görüntüleri yapay zeka destekli bulgular ve açıklamalarla gözden geçirecek.

Edison AI Orchestrator çözümü, görüntüleme cihazlarının PACS'e (Resim Arşivi ve İletişim Sistemi) gönderdiği verileri işleyerek belirlenen uygulamalara iletiyor, ardından bu uygulamaların çıktılarını toplayıp PACS'e ikincil görüntü olarak geri iletiyor.

Bu da klinisyenlerin ve radyologların önemli vakalara öncelik verme, hastalara tanı koyma ve tedavi etme süreçlerini hızlandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Tankut Tabak, daha kısa sürede daha doğru sonuçlar veren yapay zeka destekli uygulamaların tıbbi teşhis ve tedavide giderek daha fazla kullanılmaya başlandığını belirtti.

Tabak, şunları kaydetti:

"Bayındır Sağlık Grubu olarak, günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeleri takip ederek, daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunma, verimliliği artırma ve dijital hastane olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu noktada Bayındır Sağlık Grubu ile GE Sağlık arasındaki iş birliği, tıbbi teşhis ve tedavinin yeni alanlarında kullanılan yaratıcı yapay zeka uygulamalarına erişimi artırma potansiyeli taşıdığından büyük önem arz ediyor.

İlk adım olarak göğüs röntgeni ve mamografide bir grup hastalığın, yapay zeka yardımıyla hızla tespit edilmesi ve bu yöndeki iş akışlarının hızlandırılması hedefleniyor. Bu pilot uygulamayla, yapay zeka programını ileri taşıyacak olan veriler de Bayındır Sağlık Grubu'nun deneyimli radyologları tarafından sağlanacak."

GE Sağlık Türkiye Kurumsal Dijital Çözümler Türkiye Direktörü Hacer Erişkin Sert de sağlığın bölgedeki ülkelerde öncelik haline geldiğini belirtti.

Sert, sözlerini şöyle tamamladı:

"30 yılı aşkın süredir Türkiye'deki benzersiz konumuyla GE Sağlık, iş ortaklarının daha etkili hasta sonuçları sunmasına ve verimli çalışmasına yardımcı oluyor. Türkiye, yapay zeka uygulamalarını test edip devreye almak için ideal bir ülke. Bu anlaşmayla, Bayındır Sağlık Grubu'ndan değerli geri bildirimler elde etmeyi ve hasta sonuçlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz."