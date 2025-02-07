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BAYEGAN DMCC, EcoVadis'ten Gümüş Madalya Aldı

BAYEGAN DMCC, EcoVadis'ten Gümüş Madalya Aldı
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BAYEGAN DMCC, EcoVadis tarafından sürdürülebilirlik performansı dikkate alınarak ilk yüzde 15'e girmeyi başardı ve gümüş madalya ile ödüllendirildi. CEO Burcu Olcay Üstüner, bu ödülün sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda attıkları adımların uluslararası düzeyde takdir edildiğini vurguladı.

BAYEGAN DMCC, EcoVadis tarafından değerlendirmeye alınan şirketler arasında ilk yüzde 15'e girerek gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BAYEGAN'ın Dubai merkezli kuruluşu BAYEGAN DMCC, dünya genelinde şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren derecelendirme kuruluşu EcoVadis tarafından ödüllendirildi.

Küresel bir sürdürülebilirlik derecelendirme platformu olan Ecovadis, şirketleri çevre, işgücü ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik olmak üzere dört ana tema ve 21 gösterge üzerinden değerlendiriyor. Şirketlerin kalite yönetim sistemi konusunda sahip olduğu derecelendirmeleri de dikkate alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAYEGAN ÜSt Yöneticisi (CEO) Burcu Olcay Üstüner, sürdürülebilirliğin şirket için yalnızca bir hedef değil, iş yapış şekillerinin temel bir parçası olduğunu vurguladı.

BAYEGAN olarak sürdürülebilir kalkınmayı benimseyerek çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve topluma değer katmayı amaçladıklarını ifade eden Üstüner, "Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizle, tedarik zinciri yönetimimizle, kurumsal yaklaşımımız ve politikalarımızla, EcoVadis sürdürülebilirlik değerlendirmesinde yüksek performans gösteren şirketler arasında olmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üstüner, sadece bugün için değil, gelecekte de daha sorumlu ve sürdürülebilir bir iş modeli inşa etme kararlılığıyla hareket ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlk kez yer aldığımız bu platformda, 'Gümüş EcoVadis' ile derecelendirilmemiz, çevre, çalışan ve insan hakları ile sürdürülebilir tedarik alanlarındaki çabalarımızın bir yansımasıdır. Bu sonuç, çevresel ve etik standartlarımızı yükseltmek adına attığımız adımların uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik performansımızı daha da ileri taşımak, Çevresel Sosyal Yönetişim (ESG) alanındaki çalışmalarımızı ve referanslarımızı geliştirmek için inovasyon ve işbirliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede altın madalya almak."

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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