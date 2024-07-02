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Bayburt'ta Yem Bitkisi Hasadı Devam Ediyor

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Karadeniz illerinin yem bitkisi ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Bayburt'ta, 40 bin hektar alanda hasat devam ediyor. Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, yem bitkisi hasadının Kurban Bayramı sonrasında başladığını belirtti. Yıldırımtepe, geçen yıla göre bu yıl yem bitkisinde yüzde 20 verim kaybı olduğunu ifade etti.

Karadeniz illerinin yem bitkisi ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Bayburt'ta, 40 bin hektar alanda hasat devam ediyor.

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, AA muhabirine, Kurban Bayramı sonrasında çiftçilerin yem bitkisi hasadına başladığını söyledi.

Yem bitkisinde ilk biçimde geçen yıla göre yüzde 20 verim kaybı olduğunu belirten Yıldırımtepe, "Geçtiğimiz sene olağanüstü bir yıldı. Çok yüksek verimin olduğu, yağışın fazla olduğu bir yıldı. Bu yıl nisan ayının kurak geçmesinden dolayı geçen seneye göre düşüş gözlendi." dedi.

Yıldırımtepe, kentteki tarım alanlarının 3'te birinin yem bitkisi ekili olduğunu ve Karadeniz pazarından yoğun rağbet gördüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda Karadeniz illerinde hayvan sayısının artmasıyla en yakın ova olan Bayburt önem kazandı. Karadeniz kaba yem ihtiyacını Bayburt'tan karşılamakta. Böyle bir pazarımız olduğu için daha fazla yem bitkisi ekmekteyiz. Yaklaşık tarım alanlarımızın 3'te biri yem bitkisi ekili. Yani yonca, korunga, fiğ, silajlık mısır ve yulaf gibi ürünler üretilmekte ve hemen yanı başımızdaki pazarımız Karadeniz'in kıyı kesimlerindeki illere satılmaktadır."

Kentte son yıllardaki sulu tarım yatırımlarının yem bitkisindeki üretimi artırdığına dikkati çeken Yıldırımtepe, "Sulu tarımla beraber alanlarımızda yem bitkisi daha fazla ekilmeye ve üretim yükselmeye başladı. Çiftçilerimiz para kazandığı için yem bitkisi ekimi devam etmektedir. Tarım alanlarımızın 3'te biri, yaklaşık 40 bin hektar alanda yem bitkisi ekilmekte. Bunun yanında sulu alanlarda münavebeli tarım yapıldığı için bir tarla her yıl yem bitkisi ekmek yerine şeker pancarı, yulaf, hububat şeklinde değerlendiriliyor. Üretim desenimiz de bu şekilde oluşmakta." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kurban Bayramı Karadeniz Bayburt Ekonomi Güncel Haberler

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