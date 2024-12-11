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Bayburt'ta Uluçayır Göleti su tutmaya başladı

Bayburt'ta Uluçayır Göleti su tutmaya başladı
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DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bayburt'un Hörme Deresi üzerindeki Uluçayır Göleti'nin gövde imalatının tamamlandığını ve su tutulmaya başlandığını belirtti. Göletin 3,790 dekar tarım arazisini sulayacağı ve yıllık 36 milyon TL ekonomik katkı sağlayacağı ifade edildi.

Bayburt'un merkez ilçesi Hörme Deresi üzerinde inşa edilen Uluçayır Göletinde çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, söz konusu göletin gövde imalatının tamamlandığı ve su tutulmaya başlandığını belirtti.

Genel Müdür Balta, "Temelden 26 metre yüksekliğinde inşa ettiğimiz Uluçayır Göletinin kret uzunluğu ise 177 metredir. Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde yapılan göletimiz 1.060 hm3 suyu depolayacaktır. Geldiğimiz noktada göletin gövde imalatını tamamladık ve gölette su tutmaya başladık" dedi.

"3 bin 790 dekar zirai tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek"

Genel Müdür Balta, Uluçayır Göleti ve akabinde sulama tesisinin tamamlanması ile birlikte Bayburtlu vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade ederek, "Gölette depolayacağımız su ile 3 790 dekar arazinin tarımsal sulama suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Bu göletimiz sayesinde çiftçilerimizin ürün yelpazeleri genişleyecek ve ekonomiye yıllık 36 milyon TL katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Çiftçilerimizin her zaman yanındayız"

Genel Müdür Balta şöyle devam etti: "Baraj ve gölet depolama kapasitesimizi 95,86 milyon m hacmine ulaştırdığımız Bayburt ilimizde, çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Baraj ve göletlerimizle sulu tarım yapılan bu güzide ilimize yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecek." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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