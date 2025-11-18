Haberler

Bayburt'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 20.533'e Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekim ayında Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 20.533 olarak belirlenirken, Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 178.481 oldu. Araç kayıtları, bir önceki aya göre %9,1 azalmış durumda.

Bayburt'ta ekim ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 533 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Ekim ayında Türkiye genelinde 178 bin 481 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %49,1'ini otomobil, %34,5'ini motosiklet, %11,4'ünü kamyonet, %2,1'ini traktör, %1,8'ini kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %9,1 azaldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette %18,3, otomobilde %9,0, kamyonda %7,1, traktörde %3,9 artarken minibüste %44,2, motosiklette %30,8, otobüste %19,0 ve özel amaçlı taşıtta %12,0 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %14,8 azaldı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %47,1, kamyonette %19,0, otomobilde %17,4, kamyonda %12,6 artarken motosiklette %42,3, traktörde %37,4, minibüste %11,9 ve otobüste %5,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 33 milyon 193 bin 636 oldu

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,6'sını otomobil, %21,1'ini motosiklet, %14,7'sini kamyonet, %6,9'unu traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 981 bin 225 adet taşıtın devri yapıldı

Ekim ayında devri(1) yapılan taşıtların %68,0'ını otomobil, %14,9'unu kamyonet, %9,8'ini motosiklet, %3,2'sini traktör, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 937 bin 161 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %10,8 azalarak 1 milyon 937 bin 161 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %63,5 artarak 43 bin 823 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 893 bin 338 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %46,3'ü benzin yakıtlıdır

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 adet otomobilin %46,3'ü benzin, %26,5'i hibrit, %16,9'u elektrikli, %9,1'i dizel ve %1,2'si LPG yakıtlıdır. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 117 bin 983 adet otomobilin ise %32,9'u dizel, %30,8'i benzin, %30,5'i LPG, %3,6'sı hibrit ve %1,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen 3 otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Ekim döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 adet otomobilin %30,0'ı 1300 ve altı, %23,1'i 1401-1500, %10,9'u 1501-1600, %10,6'sı 1301-1400, %8,0'ı 1601-2000, %0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 351 bin 604'ü gri renklidir

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 adet otomobilin %40,1'i gri, %24,8'i beyaz, %13,4'ü siyah, %11,8'i mavi, %4,5'i yeşil, %3,7'si kırmızı, %0,7'si kahverengi, %0,6'sı sarı, %0,4'ü turuncu ve %0,1'i diğer renklidir. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu! Aralarında Özel ve Hatimoğulları da var

Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında 2 genel başkan da var
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Feyyaz Yiğit açıkladı: Gibi'nin final kararının perde arkası ortaya çıktı

Gibi'nin final kararıyla ilgili gerçek neden ortaya çıktı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
ABD'nin Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi

Trump'ın planı BMGK'dan geçti! Tepki jet hızında geldi
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.