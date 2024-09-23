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Bayburt'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Bayburt'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı
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Bayburt'ta 5 bin dekar alanda silajlık mısır hasadı gerçekleştiriliyor. Çiftçiler, dekar başına yaklaşık 6 ton verim bekliyor. Tarım ve Orman Müdürü, ilin yem bitkisi üretiminde Karadeniz'in önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Bayburt'ta 5 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen silajlık mısırın hasadı yapılıyor.

Özellikle büyükbaş hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması için kullanılan silajlık mısır, son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu.

Kentte mısırların sağanaklardan olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf edip hasat yapan çiftçiler, dekar başına yaklaşık 6 ton verim bekliyor.

Demirözü ilçesinde silajlık mısır hasadı yapan üreticileri ziyaret eden Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, AA muhabirine, kentte tarımsal üretimin genellikle hububat ve yem bitkileri üzerine olduğunu, son yıllarda sulama imkanlarının gelişmesiyle ürün deseninin çeşitlendiğini söyledi.

Kentin özellikle yem bitkisi anlamında Karadeniz'in yem deposu konumunda olduğunu vurgulayan Ersen, "İlimiz Karadeniz sahil kesimine yakınlığıyla beraber ciddi anlamda yem bitkisi üretiminde artış oldu. İlimizde kaba yemle birlikte bunun devamına özellikle son yıllarda mısır ekleyerek kaba yem üretim kalitesini artırmış olduk. Dolayısıyla kendi ürünümüzün fazlasını çevre illere satıyoruz." diye konuştu.

Ersen, özellikle büyükbaş hayvancılıkla uğraşanların yoğun ihtiyaç duyduğu silajlık mısırın son yıllarda çiftçilerin gözdesi olmaya devam ettiğini aktardı.

Yem bitkisinde üretim ve çeşitliliğin her yıl arttığını ifade eden Ersen, "Sulamaya geçişle suya ihtiyacı olan bitkiler ekilmeye başlandı. Yoncada biçim sayısı arttı. Mısırda ekim alanı ve verim miktarı arttı. Dekar başına verim de önceki yıllara göre daha iyi durumda. Bu yıl ayrıca iklim koşullarının da iyi gitmesiyle yemde oldukça verim aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Ekonomi

Çiftçilik Karadeniz bayburt Ekonomi Güncel Tarım Mısır

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