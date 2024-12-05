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Bayburt'ta Pınargözü Göleti'nde Su Tutulmaya Başlandı

Bayburt'ta Pınargözü Göleti'nde Su Tutulmaya Başlandı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2 bin 330 dekar tarım arazisini sulayacak Pınargözü Göleti'nde su tutulma işlemleri başlatıldı. Devlet Su İşleri, modern sulama ve tarım arazilerinin korunması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2 bin 330 dekar araziyi sulayacak Pınargözü Göleti'nde su tutulmaya başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu kapsamda Aydıntepe ilçesindeki Alaca Deresi üzerine inşa edilen Pınargözü Göleti'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, söz konusu göletin gövde imalatının tamamlandığını ve su tutulmaya başlandığını vurguladı.

Göletin sulama tesisinin de tamamlanmasıyla 2 bin 330 dekar tarım arazisinin sulanacağının altını çizen Balta, şunları kaydetti:

"Gölette depolayacağımız su ile 2 bin 330 dekar arazinin tarımsal sulama suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Göletimiz sayesinde çiftçilerimizin ürün yelpazeleri genişleyecek ve ekonomiye yıllık 20 milyon lira katkı sağlayacaktır. Baraj ve gölet depolama kapasitemizi 95,86 milyon metreküp hacmine ulaştırdığımız Bayburt'ta, çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Baraj ve göletlerimizle sulu tarım yapılan bu güzide ilimize yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecek."

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Ekonomi
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