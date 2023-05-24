Bayburt'ta Kapalı Pazar Yeri Esnafın Yüzünü Güldürdü

Bayburt'ta Tuzcuzade Mahallesi'nde her Pazartesi kurulan, köyden gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu halk pazarında esnaf satışlarını sürdürmeye devam ediyor. Uzun yıllardır Genç Osman Mahallesi'nde kurulan halk pazarının, Bayburt Belediyesine ait Tuzcuzade Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerine taşınması sonrası pazar esnafının yüzü güldü.

Bayburt'ta Tuzcuzade Mahallesi'nde her Pazartesi kurulan, köyden gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu halk pazarında esnaf satışlarını sürdürmeye devam ediyor. Uzun yıllardır Genç Osman Mahallesi'nde kurulan halk pazarının, Bayburt Belediyesine ait Tuzcuzade Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerine taşınması sonrası pazar esnafının yüzü güldü.

Yazın kavurucu sıcaktan kışın ise dondurucu soğuklardan bir nebze olsun kapalı pazar alanıyla korunduklarını söyleyen pazar esnafları, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye teşekkürlerini ilettiler.

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarının vatandaşlara biraz pahalı geldiğini belirten pazar esnafından bir vatandaş, pazardaki fiyatların mevsimsel olduğunu, ilerleyen günlerde fiyatlarda ciddi düşüşlerin yaşanacağını vurguladı.

Satışlarının iyi olduğunu belirten pazar esnafından Ömer Gencer, pazarın zam şampiyonunun 25 liradan satılan patates ve soğan olduğunu söyledi. Taze mahsul olması nedeniyle patates ve soğanı takip eden bir diğer pahalı ürünün çilek olduğunu kaydeden Gencer, "İşlerimiz çok iyi, hamdolsun. Domates 15, salatalık 10 lira. Bayağı bir satışımız var idare ediyoruz. Pazarın zam şampiyonu şu an 25 liradan satılan patates ve soğan. Çilek biraz pahalı, yenidünya pahalı onlar da taze mahsul olduğu için öyle, sebze ve çıkmaya başlayınca onlarında fiyatı yakında düşecek. Kimse eli boş dönmüyor, her gelen poşetini doldurup gidiyor. Pahalılık olsa da herkes az çok demeden ihtiyacı kadarını muhakkak alabiliyor" şeklinde konuştu.

Pazar alışverişini tamamlayan Ömer Demir isimli vatandaş fiyatların normal olduğunu söyleyerek, "Fiyatlar normal şu an domates, salata, biber, muz çilek aldım, köyden geldim, pazar alışverişimi tamamladım evime gidiyorum" dedi.

"Pazarımız güzel, yağmurdan güneşten kurtulduk"

60 senedir pazarcılık yapan Muhsin Algan isimli esnaf, pazar yerinden memnun olduğunu ifade ederek, "Pazarımız güzel yağmurdan, yağıştan, güneşten kapalı pazar yeri sayesinde kurtulduk. Yeni yerimiz yapılana kadar buradayız. Başkanımız bize söz verdi, kapalı daha büyük bir pazar yeri yapacak. Hükmü başkanı çok seviyoruz. Pazarcı esnafına bayağı bir kolaylık sağlıyor. Başkanımızın babası, amcası esnaf olduğu için esnafın derdinden anlıyor, başkanımız iyidir" diyerek konuştu.

"Memleketin en iyi pazar yeri bizim pazar yerimiz"

Talat Çalgan isimli bir diğer pazar esnafı da satışa uygun bir alanda bulunduklarından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Pazar yerimiz güzel, satışımıza, alışverişimize elverişli bir yerdeyiz. Memleketin en iyi yeri bizim pazar yerimiz" ifadelerini kullandı. - BAYBURT