Bayburt'ta Gıda Satış Yerlerine Denetimler Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla yapılan denetimler Bayburt'ta sürdürülüyor. Denetimlerde gıda satış yerlerinin kayıt altına alınması, izlenebilirlik şartlarının sağlanması ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla 13-29 Eylül 2023 tarihlerinde 'şarküteri, bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerine' yönelik eş zamanlı olarak yapılan denetimler Bayburt'ta sürdürülüyor.

Denetimlere, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri katıldı. Özellikle muhafaza ve hijyen açısından önem arz eden gıdaların satışının yapıldığı kasap, şarküteri, bakkal, market ve büfe gibi işletmeleri kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyup uymadığı yönünden denetlenerek bilgi verildi. - BAYBURT