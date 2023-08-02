Bayburt'ta Ekmek Fiyatlarına Yeni Zam

Bayburt'ta 220 gram ekmek, yeni zamla birlikte 7 liradan satılacak. Bayburt'ta 5 liradan satılan ekmek 6 ayın ardından yeniden zam görerek, 7 lira oldu. En son 2023 yılının Şubat ayında 210 gram ekmek 4 lira iken, gramajı 220'ye çekilerek 5 lira yapılmıştı. Dün yapılan zam ile birlikte ekmek yüzde 40'ın üzerinde zam gördü. Bugünden itibaren geçerli olacak tarifeye göre 220 gram ekmek 7 liradan satılacak.