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Bayburt'ta Ekmek Fiyatlarına Yeni Zam

Ekonomi Haberleri

Bayburt'ta 220 gram ekmek, yeni zamla birlikte 7 liradan satılacak. Bayburt'ta 5 liradan satılan ekmek 6 ayın ardından yeniden zam görerek, 7 lira oldu. En son 2023 yılının Şubat ayında 210 gram ekmek 4 lira iken, gramajı 220'ye çekilerek 5 lira yapılmıştı. Dün yapılan zam ile birlikte ekmek yüzde 40'ın üzerinde zam gördü. Bugünden itibaren geçerli olacak tarifeye göre 220 gram ekmek 7 liradan satılacak.

Bayburt'ta 220 gram ekmek, yeni zamla birlikte 7 liradan satılacak.

Bayburt'ta 5 liradan satılan ekmek 6 ayın ardından yeniden zam görerek, 7 lira oldu. En son 2023 yılının Şubat ayında 210 gram ekmek 4 lira iken, gramajı 220'ye çekilerek 5 lira yapılmıştı. Dün yapılan zam ile birlikte ekmek yüzde 40'ın üzerinde zam gördü.

Bugünden itibaren geçerli olacak tarifeye göre 220 gram ekmek 7 liradan satılacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bayburt Ekonomi Haberler

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