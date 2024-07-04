Bayburt'ta Ekmeğe Zam Geldi
Bayburt'ta 8,5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 10 liraya yükseldi. Ayrıca ekmeğin gramajı da 220 gramdan 230 grama çıkarıldı.
Bayburt'ta ekmeğe 1,5 liralık zam geldi. 8,5 liradan satılan ekmeğin yeni fiyatı 10 lira oldu.
Güncellenen fiyat sonrası 220 gram olan ekmeğin gramajı, 10 gram daha artırılarak 230 grama çıkarıldı. 220 gramı 8,5 liradan satılan ekmek, 230 grama çıkarılarak fiyatta değişiklik yapıldı.
Bugünden itibaren geçerli olacak güncel fiyatla 230 gram ekmek, Bayburt'ta 10 liradan satılacak. - BAYBURT