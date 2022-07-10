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Bayburt'ta birçok kamu projesi tamamlanarak hizmete açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Öznur Demir - Ekonomi
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Bayburt'ta birçok kamu projesi tamamlanarak hizmete açılıyorBAYBURT Bayburt İl Özel idaresi tarafından projelendirilen, ihalesi yapılan ve yapımı tamamlanan birçok kamu yatırımı Bayburt'un hizmetine kazandırılıyor.

Bayburt'ta birçok kamu projesi tamamlanarak hizmete açılıyor

BAYBURT Bayburt İl Özel idaresi tarafından projelendirilen, ihalesi yapılan ve yapımı tamamlanan birçok kamu yatırımı Bayburt'un hizmetine kazandırılıyor.

Bayburt şehir merkezi başta olmak üzere ilçe ve beldelerde özel idare tarafından yapılan birçok yatırım tamamlanarak hizmete açıldı.

112 il ambulans servisi başhekimliği binası, geçtiğimiz ay içinde inşaatı tamamlanarak il sağlık müdürlüğüne devredildi. Halen yapımı devam eden ve Şingah mahallesi sakinlerine hizmet verecek olan 2 Nolu Aile Sağlığı merkezi bu yıl içerisinde tamamlanıp hizmete alınacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürü Orhan Akçelik şehir merkezi ve ilçelerde il özel idaresi ile ilgili kadar birçok projenin hayata geçirilerek tamamlandığını belirtti.

Orhan Akçelik yaptığı açıklamada; "Sağlık Müdürlüğümüzün iki tane yatırımı var 112 acil ambulans servis merkezimiz ve 2 nolu aile sağlığı merkezimiz. Şingahta yapımı devam eden.112 ambulans servis merkezimizi tamamladık yapımı tamamlandı bu sene teslimini yaptık.

2 nolu ASM merkezimizi bu yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Milli Eğitime ait yanımızda bulunan spor salonunun ihalesini yaptık. Yaklaşık 6 milyon civarında bir sözleşme bedelimiz var eylül ayı gibi bitirmeyi düşünüyoruz. Yan tarafta geçen yıllarda Kop Sağlık Meslek Lisesine ait yurt binamızı da tamamladık." dedi.

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Ekonomi

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